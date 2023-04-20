"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает рейсы в Покровск (21)

Слово і Діло 2023.04.20 19:11

20 апреля 2023, 19:09 С 28 апреля "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения запускает рейсы в Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании. До сих пор из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы. Продажа билетов была открыта исключительно на одностороннее сообщение из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.