Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ (1)

Прямий канал 2023.04.20 14:03

13:04, Сегодня фото: Генштаб ЗСУ Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ. Россияне не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области. Сейчас, на мой взгляд, наиболее напряженными точками являются Лиманское и Марьинское направления. На Лиманском направлении оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и