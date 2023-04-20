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Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ

Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ (1)

Прямий канал 2023.04.20 14:03
13:04, Сегодня фото: Генштаб ЗСУ Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ. Россияне не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области. Сейчас, на мой взгляд, наиболее напряженными точками являются Лиманское и Марьинское направления. На Лиманском направлении оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и
ГЕНШТАБ, ОККУПАНТ, БАХМУТ, ПРОТИВНИК, ОБСТРЕЛ, ЛИМАНСКИЙ, Украина, Россия, Херсон, Донецк, Запорожье, Харьков, Луганск, Сумы
2023.04.21 (1)

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