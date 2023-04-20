Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой: стремятся создать "широкий котел" для ВСУ (1)

Прямий канал 2023.04.20 14:03
13:04, Сегодня
фото: Генштаб ЗСУ
Россияне передислоцируются на Лиманском направлении и под Марьинкой:
стремятся создать "широкий котел" для ВСУ.
Россияне не отказались от тактики создания широкого котла для всей
украинской группировки в Донецкой области.
Сейчас, на мой взгляд, наиболее напряженными точками являются Лиманское и
Марьинское направления.
На Лиманском направлении оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и
ГЕНШТАБ, ОККУПАНТ, БАХМУТ, ПРОТИВНИК, ОБСТРЕЛ, ЛИМАНСКИЙ, Украина
, Россия
, Херсон
, Донецк
, Запорожье
, Харьков
, Луганск
, Сумы