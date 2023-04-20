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Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области

Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области (2)

РБК-Україна 2023.04.20 21:46
Сумская область, Четверг 20 апреля 2023 21:36 Фото: Обстрелы Сумской области (GettyImages) Автор: Дмитрий Браславский В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из артиллерии и гранатометов. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА. "В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин. Зафиксировано 44 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.
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2023.04.21 (2)

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