Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области (2)

РБК-Україна 2023.04.20 21:46
Сумская область, Четверг 20 апреля 2023 21:36
Фото: Обстрелы Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский
В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из
артиллерии и гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин.
Зафиксировано 44 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", -
говорится в сообщении.
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