От мелкого дождя до сильных гроз: синоптики рассказали, в каких регионах завтра будет больше осадков (1)

Новини Live 2023.04.20 21:54
20 апреля 2023 21:00
Людмила Войтюк
Люди с зонтиками под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В пятницу, 21 апреля, в Украине снова будет дождь. Больше всего осадков
ожидается на юго-востоке, там синоптики предупреждают о грозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине 21 апреля
В течение дня, 21 апреля, в Украине облачно с прояснениями.
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