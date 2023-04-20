От мелкого дождя до сильных гроз: синоптики рассказали, в каких регионах завтра будет больше осадков (1)

Новини Live 2023.04.20 21:54

20 апреля 2023 21:00 Людмила Войтюк Люди с зонтиками под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE В пятницу, 21 апреля, в Украине снова будет дождь. Больше всего осадков ожидается на юго-востоке, там синоптики предупреждают о грозах. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прогноз погоды в Украине 21 апреля В течение дня, 21 апреля, в Украине облачно с прояснениями.