ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины - FT (1)

УкрАгроКонсалт 2023.04.20 17:24

20 апреля 2023 Источник: Європейська правда Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, подвергшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию чиновников ЕС. По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в