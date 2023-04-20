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ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины - FT

ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины - FT (1)

УкрАгроКонсалт 2023.04.20 17:24
20 апреля 2023 Источник: Європейська правда Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, подвергшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию чиновников ЕС. По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в
ИМПОРТ, ЗЕРНО, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Сольский, Украина, Польша, HU, SK, Румыния, BG, Брюссель
2023.04.21 (1)

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