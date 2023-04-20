ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины - FT (1)

УкрАгроКонсалт 2023.04.20 17:24
20 апреля 2023
Источник: Європейська правда
Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в
пять стран-членов ЕС, подвергшись давлению со стороны Польши и Венгрии
после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения
местных фермеров.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию чиновников ЕС.
По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в
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, HU
, SK
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