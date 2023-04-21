ГУР планировало атаковать войска РФ в Сирии - утечка данных (17)

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- Офицеры ГУР планировали атаки на Россию в Сирии: у Зеленского прокомментировали статью WP : MY.UA 11:38
- "Важно было отвлечь РФ": в ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в Сирии : Главред 11:35
- Украина в силах открыть второй фронт: Пентагон назвал крайне неожиданное место : GlavPost.Com 11:29
- Офицеры ГУР планировали атаки на Россию в Сирии: у Зеленского прокомментировали статью WP : ТСН.ua 11:16
- Украинская разведка планировала удары по военным РФ в Сирии - СМИ : Vesti.ua 10:43
- Украинская разведка готовила удары по силам РФ в Сирии - The Washington Post : УНИАН 10:13
- 21.04.2023 09:41 Зеленский остановил одну из операций ГУР МО против "вагнеровцев" : ДонПресс 10:03
- Возможно, снимем голливудский фильм, - в ОП отреагировали на статью о спецоперации ГУР в Сирии : 24 канал 10:00
- ГУР планировало атаковать войска РФ в Сирии - утечка данных : Online.ua 09:57
- 21.04.23 08:38 Утечка секретных документов США: Украина планировала атаки на российские войска в Сирии, - The Washington Post : Цензор.Нет 09:02
- Помешал Зеленский? В "слитых данных" Пентагона раскрыли планы Украины уничтожить войска рф в Сирии : Телеграф.com.ua 07:42
- WP: Украинская разведка планировала атаки на российские войска в Сирии : Головне в Україні 07:35
- "Утечка данных" из Пентагона: Украина планировала атаки на войска РФ в Сирии : Апостроф 07:15
- "Настоящая авантюра": Украина планировала удары по военным РФ в Сирии, - WP (фото) : Фокус 04:04
- Секретные документы Пентагона свидетельствуют, что Украина планировала атаки на российские войска в Сирии - WP : ZN,UA 02:15
- Новая утечка Пентагона. Украинская разведка планировала скрытые атаки на российских военных в Сирии - WP : Страна.ua 00:46