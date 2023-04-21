ГУР планировало атаковать войска РФ в Сирии - утечка данных (17)

Online.ua 2023.04.21 09:57

21 апреля, 09:35 Команда главы ГУР МО Кирилла Буданова планировала совершить удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнера" в Сирии с участием курдских формирований, однако в декабре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский приказал остановить планирование операции. Источник: The Washington Post Украинские силы хотели атаковать войска РФ в Сирии Редакция американского издания обнаружила эту информацию в слитых в сеть