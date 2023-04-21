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"Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона

"Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона (35)

Front News International 2023.04.21 11:28
21 April 2023 -11:40 Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, о чем сообщил глава Пентагона в Twitter. "Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым", - указал Остин. "В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны
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2023.04.21 (35)

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