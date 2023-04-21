"Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона (35)

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- Алексей Резников озвучил главные темы "Рамштайна-11" : Матриця свободи 12:38
- ПВО и боеприпасы: Пентагон назвал ключевые вопросы "Рамштайна" : Еспресо TV 12:34
- Резников и Остин встретились перед Рамштайном : Версии.com 12:26
- Началось одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн": будут говорить о стратегии на 2023 год и о текущих потребностях ВСУ : Судово-юридична газета 12:17
- Украина получила от НАТО военную помощь Украине в $55 млрд, - Остин : Obozrevatel 12:16
- Резников и Остин встретились перед заседанием "Рамштайна" : Антикор.com.ua 12:13
- Столтенберг прокомментировал возможность предоставления F-16 Украине : Слово і Діло 12:11
- Резников рассказал, о чем будут говорить на "Рамштайн" : Bigmir)net Новини 12:09
- 21 апреля, 11:54 Рамштайн-11 начинается: Резников озвучил повестку дня : ICTV Факти 12:06
- 21.04.23 11:34 В повестке дня "Рамштайн" анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год и текущие потребности ВСУ, - Резников : Цензор.Нет 12:02
- Глава Пентагона озвучил три ключевых вопроса, которые рассмотрят на "Рамштайне" : РБК-Україна 12:01
- 21 апреля 2023 10:37 Министры обороны Украины и США встретились перед "Рамштайном" - видео : Gazeta.ua 11:44
- Стартует Рамштайн. Министр обороны Украины уже встретился с главой Пентагона : UA-Футбол 11:42
- Резников рассказал, о чем будут говорить на юбилейном "Рамштайн" : Українська правда 11:40
- Резников и Остин встретились перед Рамштайном : Bigmir)net Новини 11:38
- Новое заседание "Рамштайн": какие темы будут обсуждать министры обороны (видео) : Фокус 11:35
- Глава Пентагона - Резникову перед "Рамштайн": Поддержка будет, сколько нужно : УП Європейська правда 11:34
- 11:04 21.04.2023 Резников: на повестке дня "Рамштайн-11" анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности ВСУ : Інтерфакс-Україна 11:30
- "Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона : Front News International 11:28
- Резников: на повестке дня "Рамштайн-11" анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности ВСУ : FinOboz 11:26
- Видео: министры обороны Украины и США встретились перед новым "Рамштайном" : UA.News 11:22
- Столтенберг про F-16 для Украины: дискуссия продолжается : РБК-Україна 11:16
- Стратегия и потребности ВСУ: Резников рассказал о повестке дня "Рамштайна" : РБК-Україна 11:16
- 21 апреля, 10:58 Поддержка будет, сколько нужно: Остин - Резникову перед заседанием в Рамштайне : ICTV Факти 11:06
- "Рамштайн-11": Резников перед заседанием встретился с главой Пентагона Остином : Еспресо TV 11:04
- Резников и Остин встретились перед заседанием "Рамштайна" (видео) : ДнепрCity.net 11:03
- "Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона : ДнепрCity.net 11:03
- 21.04.23 11:00 Остин - Резникову перед "Рамштайном": Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:02
- Резников и глава Пентагона Остин встретились перед началом "Рамштайна" : Новини Live 10:54
- Сегодня состоится заседание в Рамштайне: Резников и Остин уже встретились : ZN,UA 10:45
- "Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона : ПрессОрг24 10:43
- "Рамштайн" по вопросам ПВО и авиации для Украины: Резников встретился с Остином (видео) : УНИАН 10:43
- 21 апреля 2023, 10:20 "Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона : Українські національні новини 10:43
- Резников и Остин встретились перед заседанием "Рамштайна" (видео) : РБК-Україна 10:31