"Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона (35)

Front News International 2023.04.21 11:28

21 April 2023 -11:40 Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, о чем сообщил глава Пентагона в Twitter. "Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым", - указал Остин. "В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны