Контрнаступление ВСУ: в Раде анонсировали сюрприз и для оккупантов, и для украинцев (1)

ТСН.ua 2023.04.20 15:01

Ирина Лабьяк 14:48, 20.04.23 Вениславский сообщил, что украинское командование делает все для максимального ущерба противнику в районах Бахмута, Марьинки и Авдеевки. Контрнаступление ВСУ будет сюрпризом, который меньше всего ожидается в России, а также может стать неожиданностью для многих украинцев. Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил в эфире "Радио Свобода".