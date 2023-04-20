Контрнаступление ВСУ: в Раде анонсировали сюрприз и для оккупантов, и для украинцев (1)

ТСН.ua 2023.04.20 15:01
Ирина Лабьяк
14:48, 20.04.23
Вениславский сообщил, что украинское командование делает все для
максимального ущерба противнику в районах Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
Контрнаступление ВСУ будет сюрпризом, который меньше всего ожидается в
России, а также может стать неожиданностью для многих украинцев.
Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор
Вениславский заявил в эфире "Радио Свобода".
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