Кулеба: ЕС не выполняет решение о совместных закупках боеприпасов для Украины (1)

Матриця свободи 2023.04.20 18:38

18:13 20 апреля Дмитрий Кулеба выразил разочарование в неспособности Евросоюза выполнить собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и подчеркнул, что такой шаг станет проверкой на наличие стратегической автономии ЕС в принятии важных решений в области безопасности. В своем твите глава МИД напомнил о том, что бездействие в этом вопросе может привести к человеческим жертвам в Украине.