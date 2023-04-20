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Фокус: Украина

Кулеба: ЕС не выполняет решение о совместных закупках боеприпасов для Украины

Кулеба: ЕС не выполняет решение о совместных закупках боеприпасов для Украины (1)

Матриця свободи 2023.04.20 18:38
18:13 20 апреля Дмитрий Кулеба выразил разочарование в неспособности Евросоюза выполнить собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и подчеркнул, что такой шаг станет проверкой на наличие стратегической автономии ЕС в принятии важных решений в области безопасности. В своем твите глава МИД напомнил о том, что бездействие в этом вопросе может привести к человеческим жертвам в Украине.
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2023.04.21 (1)

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