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Место Украины - в НАТО: главные заявления генсека Альянса во время визита в Киев

Место Украины - в НАТО: главные заявления генсека Альянса во время визита в Киев (2)

Флот2017 2023.04.20 18:26
17:31 | 20.04.2023 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, ее транслировал Офис Президента. "Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для Украины.
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2023.04.21 (2)

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