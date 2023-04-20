Место Украины - в НАТО: главные заявления генсека Альянса во время визита в Киев (2)

Флот2017 2023.04.20 18:26

17:31 | 20.04.2023 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, ее транслировал Офис Президента. "Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для Украины.