Место Украины - в НАТО: главные заявления генсека Альянса во время визита в Киев (2)

Флот2017 2023.04.20 18:26
17:31 | 20.04.2023
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе
страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии
безопасности для нее.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром
Зеленским в Киеве, ее транслировал Офис Президента.
"Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для
Украины.
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