Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину (1)

Одесса News 2023.04.20 20:57
20.04.2023 20:29 20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в нашу страну с визитом. Об этолм сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины. "Мы приветствуем Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, в Украине, которая стоит крепко, свободно и видит перспективу полного освобождения нашей земли от российского оккупанта.
УКРАИНА, АЛЬЯНС, ЗЕЛЕНСКИЙ, САММИТ, ВИЛЬНЮС, ГАРАНТИЯ, Зеленский, Украина, Киев, Россия, Вильнюс, Крым
2023.04.21 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023