Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину (1)

Одесса News 2023.04.20 20:57
20.04.2023 20:29
20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным
секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в нашу страну с
визитом.
Об этолм сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.
"Мы приветствуем Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, в
Украине, которая стоит крепко, свободно и видит перспективу полного
освобождения нашей земли от российского оккупанта.
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