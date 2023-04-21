Украина сделала все: Зеленский ожидает от НАТО положительного ответа по вступлению (1)

ТСН.ua 2023.04.21 00:01

Дмитрий Гулийчук 23:39, 20.04.23 Президент ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Президент Владимир Зеленский рассказал детали переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 20 апреля. "Если право не будет работать, угроза жизни будет только расти...