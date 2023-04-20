США и союзники обсуждают введение полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg (1)

Страна.ua 2023.04.20 16:16
16:05, сегодня
Предложение находится на этапе обсуждения и может измениться. Фото:
pxhere.com
США и союзники рассматривают возможность введения полного запрета экспорта
в Россию.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Представители G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в
мае, и цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь в санкции государства-
члены ЕС.
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