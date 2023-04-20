США и союзники обсуждают введение полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg (1)

Страна.ua 2023.04.20 16:16

16:05, сегодня Предложение находится на этапе обсуждения и может измениться. Фото: pxhere.com США и союзники рассматривают возможность введения полного запрета экспорта в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Представители G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае, и цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь в санкции государства- члены ЕС.