"Нереальная боль": за свободу Украины погиб многократный чемпион по гребле (1)

Главред 2023.04.21 00:05
Алина Дембицкая 20 апреля 2023, 23:49 обновлено 20 апреля, 23:49
После полномасштабного вторжения страны-агрессора России Александр Дикий
вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал нашу страну.
В боях за Украину погиб многократный чемпион по гребле / Facebook Насти
Петровой
В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер
спорта по гребле Александр Дикий.
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