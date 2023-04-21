"Нереальная боль": за свободу Украины погиб многократный чемпион по гребле (1)

Главред 2023.04.21 00:05

Алина Дембицкая 20 апреля 2023, 23:49 обновлено 20 апреля, 23:49 После полномасштабного вторжения страны-агрессора России Александр Дикий вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал нашу страну. В боях за Украину погиб многократный чемпион по гребле / Facebook Насти Петровой В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий.