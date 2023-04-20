Парламент Латвии запретил публично праздновать 9 мая (1)

ZN,UA 2023.04.20 19:15

20 апреля, 2023, 19:00 Фото иллюстративное Соответствующий закон приняли в поддержку Украины и для недопущения искажения исторических событий. Сейм Латвии принял закон, запрещающий проведение каких-либо публичных мероприятий в течение 9 мая и до 7 часов утра следующего дня, не связанных с Днем Европы, который будут отмечать 20 мая, пишет Delfi. В это время нельзя будет использовать пиротехнику и проводить в публичном