Спецпредставитель Нидерландов по Украине оказался поклонником Путина и ушел в отставку (2)

ТСН.ua 2023.04.20 23:46
Игорь Бережанский
23:31, 20.04.23
Чиновник заявлял, что россияне и украинцы "это один народ", а также уверял
о большой поддержке российского диктатора.
Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел ушел в отставку
после своего антиукраинского заявления, что "украинцы - это тоже россияне".
Об этом информирует издание NOS.
В сообщении указывается, что в книге Герарда Дилессена "Если снизить
НИДЕРЛАНДЫ, ВАН, ОТСТАВКА, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, УКРАИНЕЦ, УКРАИНА, Путин
, RTL
, Нидерланды
, Украина
, Россия
, Польша
, Германия