Спецпредставитель Нидерландов по Украине оказался поклонником Путина и ушел в отставку (2)

ТСН.ua 2023.04.20 23:46

Игорь Бережанский 23:31, 20.04.23 Чиновник заявлял, что россияне и украинцы "это один народ", а также уверял о большой поддержке российского диктатора. Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел ушел в отставку после своего антиукраинского заявления, что "украинцы - это тоже россияне". Об этом информирует издание NOS. В сообщении указывается, что в книге Герарда Дилессена "Если снизить