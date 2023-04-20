Вертолет с солдатами РФ упал в Азовское море (2)

Online.ua 2023.04.20 22:57

20 апреля, 21:59 В Кирилловке Запорожской области в Азовское море упал вертолет с российскими захватчиками. Согласно последним данным, пилота выбросило на пляж. Источник: "24 Канал" Что известно о падении в море русского вертолета Как удалось узнать украинским журналистам, российский вертолет КА-52 утонул в Азовском море. По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты действительно не зря рекламируют курортный сезон в Кирилловке.