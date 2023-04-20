Вертолет с солдатами РФ упал в Азовское море (2)

Online.ua 2023.04.20 22:57
20 апреля, 21:59
В Кирилловке Запорожской области в Азовское море упал вертолет с
российскими захватчиками. Согласно последним данным, пилота выбросило на
пляж.
Источник: "24 Канал" Что известно о падении в море русского вертолета
Как удалось узнать украинским журналистам, российский вертолет КА-52 утонул
в Азовском море.
По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты
действительно не зря рекламируют курортный сезон в Кирилловке.
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