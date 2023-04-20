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Фокус: Украина

В Белгороде раздался мощный взрыв. Посреди улицы сформировалась 20-метровая воронка

В Белгороде раздался мощный взрыв. Посреди улицы сформировалась 20-метровая воронка (9)

Громадське телебачення 2023.04.20 23:36
Остап Крамар 20 Апреля 2023 23:09 Последствия взрыва в Белгороде Жесть Белгород / Telegram В Белгороде вечером 20 апреля раздался мощный взрыв, а посреди улицы сформировалась большая воронка. Об этом сообщают губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также Meduza и "Новая газета Европа" со ссылкой на российские Telegram-каналы. По словам Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась
БЕЛГОРОД, ВОРОНКА, ВЗРЫВ, ВАТУТИНА, УЛИЦА, КРЫША, Гладков, Россия, Белгород, Украина
2023.04.21 (9)

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