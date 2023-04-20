В Белгороде раздался мощный взрыв. Посреди улицы сформировалась 20-метровая воронка (9)

2023.04.21 (9)2023.04.20 (15) →
- В белгороде прогремел сильный взрыв - СМИ : ПрессОрг24 01:43
- Взрыв в российском Белгороде: посреди улицы образовалась огромная воронка (фото, видео) : Одесский Наблюдатель 01:19
- Российский Су-34 нештатно "уронил" бомбу на Белгород: разрушена половина улицы (видео) : Новости N 01:08
- Российский Су-34 сбросил бомбу на Белгород : OstanniPodii.com 00:58
- Взрыв в российском Белгороде: посреди улицы образовалась огромная воронка (фото, видео) : Odessa Online 00:56
- В российском Белгороде прогремел взрыв: телеграм-каналы опубликовали фото огромной воронки : Николаевские новости 00:53
- Бомбили сами себя: Россия признала удар по Белгороду : Апостроф 00:45
- 21.04.2023 00:25 В Сети опубликовали видео мощного взрыва в Белгороде: "Это пи* * ец. Просто нету пол-улицы" : ДонПресс 00:33
- Мощный взрыв в Белгороде. В Минобороны РФ заявили, что их истребитель уронил бомбу на город : New Voice 00:16