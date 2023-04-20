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Фокус: Украина

В Белгороде авто из-за взрыва забросило на крышу магазина - соцсети

В Белгороде авто из-за взрыва забросило на крышу магазина - соцсети (2)

MY.UA 2023.04.20 23:38
20 апреля, 23:15 Жители российского Белгорода в четверг вечером, 20 апреля, слышали громкий звук взрыва. Позже на улице одного из районов горожане зафиксировали большую воронку. "Огромная воронка образовалась на перекрестке Ватутина-Губкина после взрыва", - говорится в сообщении. Воронка образовалась на проезжей части. Однако что стало причиной ее появления - неизвестно. Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина - "Пятерочки".
БЕЛГОРОД, ВОРОНКА, ВЗРЫВ, ГЛАДКОВ, КРЫША, ВАТУТИНА, Гладков, Белгород, Россия, Харьков, Украина
2023.04.21 (2)

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