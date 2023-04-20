В Белгороде авто из-за взрыва забросило на крышу магазина - соцсети (2)

MY.UA 2023.04.20 23:38
20 апреля, 23:15
Жители российского Белгорода в четверг вечером, 20 апреля, слышали громкий
звук взрыва.
Позже на улице одного из районов горожане зафиксировали большую воронку.
"Огромная воронка образовалась на перекрестке Ватутина-Губкина после
взрыва", - говорится в сообщении.
Воронка образовалась на проезжей части.
Однако что стало причиной ее появления - неизвестно.
Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина - "Пятерочки".
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