В Белгороде авто из-за взрыва забросило на крышу магазина - соцсети (2)

MY.UA 2023.04.20 23:38

20 апреля, 23:15 Жители российского Белгорода в четверг вечером, 20 апреля, слышали громкий звук взрыва. Позже на улице одного из районов горожане зафиксировали большую воронку. "Огромная воронка образовалась на перекрестке Ватутина-Губкина после взрыва", - говорится в сообщении. Воронка образовалась на проезжей части. Однако что стало причиной ее появления - неизвестно. Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина - "Пятерочки".