"Навсегда 31": на фронте погиб солист балета Одесской оперы (20)

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- 21 апреля, 10:42 Попал под минометный обстрел: на фронте погиб солист Одесской оперы : Dumskaya.net 11:03
- "Пошел добровольцем в ВСУ, хоть его не хотели брать": на фронте погиб солист балета Одесской оперы - Выбор редакции rezonans : Резонанс.info 10:50
- На фронте погиб артист балета Одесской оперы : Громадське телебачення 10:36
- На фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен : Одесса Медиа 09:56
- 09:00 21.04.23 На войне погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишин : Одесса 24 09:56
- "Вечная улыбка, светлый взгляд": на фронте погиб звезда балета балета Одесской оперы Ростислав Янчишен : РБК-Україна 09:31
- На войне погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишин : Единая Одесса 09:24
- Служил пулеметчиком: на фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен : Антикор.com.ua 09:14
- "Навсегда 31": на фронте погиб солист балета Одесской оперы : Главред 09:05
- На фронте погиб артист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен : 24 канал 09:00
- Служил пулеметчиком: на фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото : MY.UA 08:08
- На войне погиб артист Одесской оперы, солист балета Ростислав Янчишен - Последние новости : Резонанс.info 07:52
- Служил пулеметчиком: на фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото : Obozrevatel 07:46
- На войне погиб артист Одесской оперы, солист балета Ростислав Янчишен : Одесская жизнь 06:56
- 21 апреля 2023 03:13 На войне погиб еще один солист балета : Gazeta.ua 03:45
- Артист балета Одесской оперы отдал жизнь за Украину : Odessa.net.ua 00:59
- На войне погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишин : Online.ua 00:57
- Слился со стихией воздуха: на войне погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишин : УНИАН 00:13
- Гибнут лучшие: война забрала Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы : Новини Live 23:54