"Навсегда 31": на фронте погиб солист балета Одесской оперы (20)

Главред 2023.04.21 09:05

Алёна Воронина 21 апреля 2023, 08:57 обновлено 21 апреля, 08:57 Боец встал на защиту Родины добровольцем. Во время выполнения очередного боевого задания его жизнь оборвалась. На фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен/ Facebook- страницы Янчишена и Одесской оперы Во время выполнения боевого задания на фронте погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен.