Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" (21)

РБК-Україна 2023.04.21 06:01

Пятница 21 апреля 2023 05:48 Фото: под Киевом сбили 8 "шахедов" (GettyImages) Автор: Антон Малиновский Во время ночной атаки на Киев Силами обороны было обнаружено и сбито 8 БПЛА Shahed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА. Там отметили, что после 25-дневного уюта Россия снова попыталась атаковать столицу. "По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed".