Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" (21)

- Все рашистские БПЛА, запущенные по Киеву, были уничтожены - Редакция rezonans.info : Резонанс.info 10:50
- 21.04.2023 в 10:17 Россия впервые за 25 дней атаковала Киев дронами-камикадзе : InfoResist.org 10:30
- Стали известны итоги атаки БПЛА на Киев : DailyUA 10:28
- Массовая атака "шахедами" по Украине: в Киеве взрывалось всю ночь, есть прилеты в областях : Стена 10:12
- Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" : РІА Мелітополь 10:10
- 2023.04.21 Все рашистские БПЛА, запущенные по Киеву, были уничтожены : RUpor.info 10:09
- Ночью в Киевской области военные сбили восемь вражеских дронов : RegioNews 09:40
- Ночная атака на Киев "Шахедами": в КГВА сообщили подробности : НБН 09:38
- РФ массированно атаковала Украину беспилотниками на Пасхальной неделе : Lenta.ua 09:37
- Ночная атака россии: под Киевом сбили 8 дронов "шахедов", на Полтавщине и Славянске были взрывы : Флот2017 09:26
- 21.04.2023, 08:40 В ночь на 21 апреля Киев впервые за почти месяц подвергся атаке беспилотниками : АСН.in.ua 09:09
- Атака дронов: власти назвали количество сбитых под Киевом "Шахедов" : Главком 08:35
- 21 апреля 2023 08:05 Россияне совершили ночную атаку дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" : Dynamomania.com 08:34
- В КГВА сообщили, сколько дронов сбили во время ночной атаки на Киев : UA.News 07:23
- Ночная атака на Украину: в Киеве 8 раз успешно отработала ПВО, а под Полтавой разрушения : MY.UA 07:08
- Ночью РФ атаковала Украину дронами, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Полтаве: что известно : Главред 07:05
- Ночная атака на Украину: в Киеве 8 раз успешно отработала ПВО, а под Полтавой разрушения : Фокус 07:04
- Стали известны итоги атаки БПЛА на Киев : MY.UA 06:38
- Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" : РБК-Україна 06:01
- Россияне обстреляли Полтавскую область: есть разрушения : РБК-Україна 06:01