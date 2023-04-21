Ночью сбито 8 Шахедов, были удары по Полтавщине (19)

OstanniPodii.com 2023.04.21 07:58

21 / 4 / 2023 07:14 Павло Луцький По предварительной информации, под Киевом сбито 8 из 10 БпЛА типа "Шахед- 136", произошли попадания в инфраструктуру в Полтавском районе. Как сообщили в Генштабе ВСУ в своей утренней сводке, ночью враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых - уничтожены нашими защитниками. По утверждению начальника Киевской городской военной администрации Сергея