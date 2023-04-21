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Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали

Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали (16)

Новини Live 2023.04.21 07:54
21 апреля 2023 07:38 Владимир Мыленко Российские дроны-камикадзе. Фото: Общественное Россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале. Первая за месяц атака Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что россияне впервые за 25 дней
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