Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали (16)

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21 апреля 2023 07:38 Владимир Мыленко Российские дроны-камикадзе. Фото: Общественное Россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале. Первая за месяц атака Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что россияне впервые за 25 дней