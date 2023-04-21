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Фокус: Украина

21.04.23 10:08 Пропаганда РФ преувеличивает влияние погоды на контрнаступление ВСУ, - британская разведка (19)

Цензор.Нет 2023.04.21 10:32
Российская пропаганда преувеличивает влияние состояния почвы на украинские силы и пытается поднять боевой дух российских войск перед контрнаступлением ВСУ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter. Как отмечается в сводке, на большей части территории Украины сейчас преимущественно влажная почва и грязь, что, скорее всего, замедлит операции обеих сторон конфликта.
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