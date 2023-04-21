НБУ разрешил е-резидентам переводить за рубеж полученную от нерезидентов валюту (17)

Fin.org.ua 2023.04.21 12:04

12:00 | Укррудпром Национальный банк Украины предоставляет возможность е-резидентам после уплаты налогов в Украине переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов за предоставленные услуги или работы. "Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет