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НБУ разрешил е-резидентам переводить за рубеж полученную от нерезидентов валюту (17)

Fin.org.ua 2023.04.21 12:04
12:00 | Укррудпром Национальный банк Украины предоставляет возможность е-резидентам после уплаты налогов в Украине переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов за предоставленные услуги или работы. "Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет
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