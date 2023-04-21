"Враг почувствует последствия договоренностей": Резников подытожил встречу с коллегами США (22)

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21 апреля 2023 13:17 Татьяна Слободянюк Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Heiko Becker Министр обороны Украины Алексей Резников после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что враг ощутит последствия этих договоренностей. Об этом Алексей Резников написал в своем Twitter. Что сказал Резников