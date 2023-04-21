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СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов

СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов (16)

Українська правда 2023.04.21 11:40
Станислав Погорилов - Пятница, 21 апреля 2023, 11:19 Фото: пресс-служба СБУ Служба безопасности задержала 2 спасателей ГСЧС, которые перешли на сторону россиян во время вторжения на Киевщине и подожгли пожарную часть в поселке Иванков по требованию оккупантов. Источник: пресс-службы СБУ, Киевской облпрокуратуры Дословно: "Злоумышленниками оказались двое должностных лиц 41 государственной пожарно-спасательной части главного управления ГСЧС в
ЗАХВАТЧИК, ИВАНКОВ, ПРЕДАТЕЛЬ, НАВОДКА, ЧАСТЬ, ЗАСТЕНОК, Клименко, Киев, Россия, Украина

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