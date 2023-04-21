СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов (16)

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- 21.04.23 10:11 Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:02
- 10:28 21.04.2023 СБУ задержала двух сотрудников ГСЧС, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области : Інтерфакс-Україна 11:00
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