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Взрыв в Белгороде: в СНБО рассказали, зачем россияне обстреляли свой город

Взрыв в Белгороде: в СНБО рассказали, зачем россияне обстреляли свой город (18)

УНИАН 2023.04.21 11:43
Екатерина Лиманская 11:36, 21.04.23 Данилов назвал взрыв в Белгороде провокацией. Россияне оббстреляли Белгород / скриншот из видео Россия обстреливает Белгород для эскалации и запугивания местных жителей. Об этом в своем Twitter сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов . "Оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации", - написал он.
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