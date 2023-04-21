Взрыв в Белгороде: в СНБО рассказали, зачем россияне обстреляли свой город (18)

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- Данилов о белгороде: россияне обстреливают собственные города для запугивания партикулярного населения : Ukr-Today.com 11:23
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- 21 апреля 2023, 09:50 Данилов о белгороде: россияне обстреливают собственные города для запугивания гражданского населения : Українські національні новини 10:13