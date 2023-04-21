21 апреля, 15:42 Апелляционный суд оставил митрополита Павла под домашним арестом (33)

ICTV Факти 2023.04.21 16:06

Фото: СБУ Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов митрополита УПЦ МП Павла (Петр Лебедь) об изменении меры пресечения. То есть суд оставил в силе круглосуточный домашний арест бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры с обязательством носить электронный браслет до 30 мая. После заседания митрополит подарил судьям и прокурору пасхальные яйца. Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу