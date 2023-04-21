21 апреля, 15:42 Апелляционный суд оставил митрополита Павла под домашним арестом (33)

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- Суд еще на месяц оставил митрополита УПЦ Павла "под замком" : Факти 16:34
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- Митрополит УПЦ МП Павел раздавал пасхальные яйца после избрания ему меры пресечения апелляционным судом Киева : Судово-юридична газета 16:17
- Дело "Паши Мерседеса": суд вынес митрополиту новый приговор : Апостроф 16:15
- 21 апреля 2023, 15:59 Митрополит УПЦ МП Павел хотел подарить судьям и прокурору пасхальные яйца : Українські національні новини 16:13
- Суд оставил митрополита Павла под домашним арестом : MY.UA 16:08
- 21 апреля, 15:42 Апелляционный суд оставил митрополита Павла под домашним арестом : ICTV Факти 16:06
- Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточным домашним арестом : НикВести 15:53
- 21 апреля 2023 14:30 Митрополиту Павлу продлили арест. Раздавал в суде яйца : Gazeta.ua 15:44
- Митрополита Павла оставили под домашним арестом : Vesti.ua 15:43
- Апелляционный суд отказался менять меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу : RegioNews 15:40
- Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточным домашним арестом. Он подарил участникам процесса пасхальные яйца : Гордон 15:35
- 21.04.2023 15:04 Суд отклонил апелляцию митрополита Павла : ДонПресс 15:33
- Апелляционный суд оставил Митрополита УПЦ (МП) Павла под арестом : Информационный навигатор 15:33
- Наместник Киево-Печерской лавры остался под домашним арестом : UA.News 15:23
- Суд Киева оставил наместника Лавры под круглосуточным домашним арестом : Спілка православних журналістів 15:16
- Митрополита УПЦ МП Павла оставили под круглосуточным домашним арестом : Антикор.com.ua 15:14
- Раздавал яйца и благословлял суд: митролита Павла оставили под домашним арестом (видео) : УНИАН 15:14
- Суд вынес решение по апелляции митрополита УПЦ МП Павла на домашний арест : Слово і Діло 15:11
- Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточным домашним арестом (ФОТО, ВИДЕО) : Громадське телебачення 15:06
- Митрополит УПЦ МП Павел остается под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию : РБК-Україна 15:01
- Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Паши "Мерседеса" : 24 канал 15:00
- Митрополита УПЦ Павла оставили под домашним арестом. Он подарил судье и прокурору пасхальные яйца : Страна.ua 14:46
- Павел Лебедь остается под домашним арестом - решение Апелляционного суда : ZN,UA 14:45
- 21.04.23 14:15 Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 14:32
- Киевский апелляционный суд начал заседание по обжалованию домашнего ареста митрополита Павла : Страна.ua 13:46
- Суд начал рассмотрение апелляции митрополита УПЦ Павла : Vesti.ua 13:43
- Паша "Мерседес" рвется на свободу: сегодня состоится суд над митрополитом : Телеграф.com.ua 10:42
- Дело экс-наместника Лавры. Сегодня суд рассмотрит апелляцию митрополита Павла о его домашнем аресте : New Voice 07:31