21 апреля 2023 18:12 Посадили на 15 лет предателя, который передавал информацию сыну-оккупанту (20)

Gazeta.ua 2023.04.21 18:45

Предатель передавал информацию о размещении позиций ВСУ. Фото: СБУ К 15 годам заключения был приговорен предатель, который сообщал о позициях Вооруженных сил Украины своему сыну. Его сын является российским военнослужащим, передает Служба безопасности Украины. Мужчина таким образом корректировал российские воздушные атаки по Днепропетровщине. "Именно по его "наводке" оккупанты пытались ударить по инфраструктуре