21 апреля 2023 18:12 Посадили на 15 лет предателя, который передавал информацию сыну-оккупанту (20)

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- "Сливал" сыну из армии РФ данные о ВСУ: За решетку отправился еще один предатель : MY.UA 16:38
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- Фото: суд отправил за решетку судимого коллаборанта рф из Марганца : UA.News 14:23
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- 21 апреля, 13:40 Корректировал ракетные удары РФ. На Днепропетровщине суд дал 15 лет агенту Кремля на Днепропетровщине : ICTV Факти 14:06
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- Украинец получил 15 лет за сдачу позиций ВСУ сыну-военному РФ : Новости N 13:38
- На Днепропетровщине мужчина "сливал" оккупантам позиции Сил обороны: сколько он проведет в тюрьме : ТСН.ua 13:31
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- Украинец получил 15 лет тюрьмы за сдачу позиций ВСУ сыну-военному РФ : MY.UA 13:08
- "Сливал" позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил коллаборант : Еспресо TV 13:04
- "Сливал" позиции ВСУ сыну-оккупанту: жителя Марганца приговорили к 15 годам тюрьмы : РБК-Україна 12:31
- 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины, который "сливал" позиции ВСУ сыну - военному рф : Днепровский городской портал 12:30