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21.04.2023 14:26 "Мы знаем обо всех планах врага": Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

21.04.2023 14:26 "Мы знаем обо всех планах врага": Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего (29)

ДонПресс 2023.04.21 14:33
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом глава государства написал в своем Телеграмм-канале. Украинский лидер отметил: "Заслушали Буданова - мы знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь - вновь бригадам.
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