21.04.2023 14:26 "Мы знаем обо всех планах врага": Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего (29)

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- Знаем обо всех планах врага в ближайший период - Зеленский : ОстроВ 15:39
- Зеленский провел заседание Ставки: производство вооружения и планы России : Lenta.ua 15:37
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- Мы знаем обо всех планах врага на ближайший период - Зеленский : FinOboz 15:26
- Зеленский провел заседание Ставки: разведка доложила о планах врага в ближайший период : Судово-юридична газета 15:17
- Зеленский собрал Ставку: актуальная ситуация на фронте и планы врага : ТСН.ua 15:16
- Зеленский провел Ставку. Заслушал Залужного, Буданова и командующих направлений : New Voice 15:16
- 21.04.2023 в 15:02 Производство украинских ракет: Зеленский провел заседание Ставки : InfoResist.org 15:15
- Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки : UA-Футбол 15:13
- Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ситуации на фронте и производстве ракет : RegioNews 15:11
- На заседании Ставки обсудили распределение оружия : MY.UA 15:08
- "Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период". Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего : Гордон 15:06
- "Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание Ставки : Главред 15:05
- "Знаем обо всех ближайших планах врага": Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего : Факти 15:04
- 21.04.23 14:21 Зеленский провел заседание Ставки: Проанализировали ситуацию на фронте, обсудили налаживание производства ракет и боеприпасов : Цензор.Нет 15:02
- Мы знаем обо всех планах врага на ближайший период - Зеленский : Новини Донбасу 14:54
- Ставка Зеленского: обсудили производство украинских ракет, а Буданов доложил о планах врага : РБК-Україна 14:46
- Знаем обо всех планах врага в ближайшее время - Зеленский : ZN,UA 14:45
- 21 апреля 2023 14:18 "Знаем обо всех планах врага" - Зеленский заслушал Буданова : Gazeta.ua 14:44
- 21 апреля 2023, 14:29 Зеленский: знаем обо всех планах врага в ближайший период : Українські національні новини 14:43
- 21 апреля 2023, 14:19 Зеленский снова собрал Ставку: обсудили более качественную схему распределения боеприпасов по подразделениям : Українські національні новини 14:43
- Зеленский собирал Ставку: говорили о запуске производства оружия в Украине : Слово і Діло 14:41
- Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия : Українська правда 14:40
- 21 апреля, 14:23 Знаем обо всех планах врага в ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки : ICTV Факти 14:36
- 21.04.2023 14:26 "Мы знаем обо всех планах врага": Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего : ДонПресс 14:33
- 14:26 21.04.2023 Мы знаем обо всех планах врага на ближайший период - Зеленский : Інтерфакс-Україна 14:31
- Буданов доложил Зеленскому о планах россиян на ближайший период : 24 канал 14:30