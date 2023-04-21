СБУ в Киевской области задержала адвоката-предателя, который собирал данные для россиян (21)

ОстроВ 2023.04.21 17:09

Страна 21.04.2023 16:26 СБУ задержала адвоката-предателя, который собирал для россии данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева. Об этом сообщает СБУ в Телеграмме 21 апреля. "Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента на Киевщине. Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из