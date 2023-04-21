СБУ в Киевской области задержала адвоката-предателя, который собирал данные для россиян (21)

- СБУ в Киевской области задержала адвоката-предателя, который собирал данные для россиян : ОстроВ 17:09
- "Собирал данные о HIMARS и карты минных полей возле Киева". СБУ задержала украинского адвоката : Гордон 17:05
- Задержан адвокат, который искал для РФ позиции HIMARS и минные поля на подступах к Киеву - СБУ : New Voice 17:01
- 21.04.2023 в 16:45 На Киевщине СБУ задержала адвоката, который собирал для оккупантов данные о минных полях и HIMARS : InfoResist.org 17:00
- Собирал данные о HIMARS и составлял карты минных полей: в Киевской области задержали вражеского информатора : Еспресо TV 16:34
- 21 апреля, 16:31 Собирал для оккупантов данные о "хаймарсах" и минных полях возле Киева: СБУ задержала экс-прокурора : Dumskaya.net 16:33
- Бывший прокурор разведывал для россиян места минных полей и позиции HIMARS: фото, видео : ТСН.ua 16:31
- Собирал данные о HIMARS и картах "минных полей": в Киеве задержали адвоката, фото и видео : Судово-юридична газета 16:17
- Бывший прокурор собирал разведданные для россиян : ZN,UA 16:15
- Адвокату вменяют предательство : Vector News 16:14
- Адвокат из Киевской области собирал для РФ данные о минных полях и "Хаймарсах" - попался с имитацией : Українська правда 16:10
- Бывший прокурор собирал разведданные для россиян : MY.UA 16:08
- 21 апреля 2023 14:54 Под Києвом спаковали адвоката-предателя, "охотившегося" за HIMARS : Gazeta.ua 15:44
- Сотрудники СБУ раскрыли российского агента на территории Киевщины : Матриця свободи 15:38
- 21 апреля, 15:35 Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката : ICTV Факти 15:36
- 21.04.23 15:03 Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 15:32
- Собирал данные о HIMARS и картах "минных полей": в Киеве задержали адвоката-предателя, фото и видео : Судово-юридична газета 15:17
- В Киеве задержан адвокат, собиравший данные о HIMARS и картах минных полей : MY.UA 15:09
- СБУ разоблачила адвоката-изменника, который собирал данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева. Фото и видео : Obozrevatel 15:01
- Собирал данные о HIMARS и картах минных полей: в Киевской области задержали адвоката-предателя : РБК-Україна 14:46