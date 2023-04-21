Буданова заочно арестовали в РФ за "незаконное использование оружия" и "терроризм" (28)

Українська правда 2023.04.21 15:40

Татьяна Лозовенко - Пятница, 21 апреля 2023, 15:17 ГЛАВА ГУР КИРИЛЛ БУДАНОВ, УП Российский суд заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в "терроризм" и "незаконное использование оружия". Источник: Настоящее время со ссылкой на комментарий пресс-службы суда, ТАСС Детали: Издание сообщает, что решение вынес Лефортовский суд Москвы. ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества,