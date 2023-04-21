В Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги (21)

- В Киеве начнут принудительно останавливать маршрутки во время тревоги : Хвиля 20:06
- КГГА: Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги : Громадське телебачення 19:36
- Полиция должна останавливать маршрутки во время тревог - КГГА : ЛІГА.Life 18:47
- В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги : RegioNews 18:40
- Власти Киева требуют от полиции останавливать частных перевозчиков во время воздушной тревоги : Страна.ua 18:31
- В Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги : Журнал великого міста 18:20
- Если водитель игнорирует: в Киеве полиция будет останавливать общественный транспорт во время тревоги : 24 канал 17:30
- В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги - КГГА : Finance.UA 17:26
- Киевская полиция будет останавливать маршрутки, игнорирующие воздушную тревогу : UA.News 17:23
- В Киеве будут останавливать маршрутки во время воздушной тревоги - КГГА : Vesti.ua 17:13
- Полиция Киева будет останавливать маршрутки во время тревог : Український Бізнес Ресурс 17:13
- В Киеве полиция будет останавливать маршрутки: названа причина : Lenta.ua 17:07
- 21.04.23 16:44 Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА : Цензор.Нет 17:02
- В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время воздушной тревоги : ТСН.ua 16:46
- Маршрутки Киева будут останавливать во время тревоги: что известно : Апостроф 16:45
- Полиция Киева будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги : MY.UA 16:38
- Патрульная полиция во время воздушной тревоги должна останавливать маршрутки - КГГА : Судово-юридична газета 16:17
- В Киеве во время воздушной тревоги полиция будет останавливать маршрутки : Obozrevatel 15:46
- В Киеве полиция будет останавливать транспорт из-за тревоги, если водитель этого не делает : РБК-Україна 15:31
- В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги - КГГА : УНИАН 13:43