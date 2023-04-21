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В Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги

В Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги (21)

Журнал великого міста 2023.04.21 18:20
Ирина Маймур Частные перевозчики Киева и общественный транспорт должны высаживать пассажиров во время воздушной тревоги. Если водители игнорируют это требование, патрульные имеют право останавливать маршрутки, чтобы люди прошли до укрытий. Об этом на брифинге сообщил директор муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Он отметил, что около 80% остановок столицы есть по крайней мере подземные переходы, которые можно использовать для защиты.
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