Албания лишила граждан россии безвиза (16)

UA.News 2023.04.21 18:23

UA.NEWS 21 Квітня 2023 17:38 Албания отменила для граждан россии безвизовый режим во время летнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба посольства Албании в россии. "Посольство Республики Албания в российской федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении правительства отменяет безвизовый режим для граждан рф (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - говорится в сообщении ведомства.