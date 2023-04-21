21.04.23 16:22 Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк (22)

Цензор.Нет 2023.04.21 16:32

Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), ставших на сторону врага, а одного священника Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ. Малюк рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.