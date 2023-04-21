21.04.23 16:22 Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк (22)

- 21 апреля 2023 17:47 Московского священника зимой обменяли на 28 военных : Gazeta.ua 18:43
- Агенты в рясах: Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 украинских военнослужащих : ОстроВ 18:39
- Глава СБУ сообщает о передаче одного священника УПЦ МП в обмен на 28 украинских военнослужащих : Матриця свободи 18:38
- Одного из священников УПЦ МП обменяли на 28 украинских военных - глава СБУ : Громадське телебачення 18:36
- Священника УПЦ МП обменяли на 28 военнопленных, - СБУ : Фокус 18:35
- СБУ: Одного московского попа обменяли на 28 украинских военных : Головне в Україні 18:35
- Малюк: Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 пленных военных : Obozrevatel 18:31
- "Ценят агентов в рясах": Малюк вспомнил, как за одного клирика УПЦ МП россия отдала 28 пленных : Слово і Діло 18:11
- Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 защитников - глава СБУ : Соцпортал 18:11
- 2023.04.21 Попы Московского патриархата служат хорошим обменным фондом для СБУ : RUpor.info 18:10
- Священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военных - Малюк : Bigmir)net Новини 18:09
- Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 украинских защитников - СБУ : MY.UA 18:09
- 17:39 21.04.2023 Мы обменяли одного священника УПЦ МП на 28 защитников Украины - глава СБУ : Петр и Мазепа 18:09
- Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 военнослужащих ВСУ, - Маюк : Хвиля 18:06
- 21 апреля 2023 17:34 Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных : Dynamomania.com 18:04
- 21 апреля, 17:48 Одного священника Московского патриархата обменяли на 28 украинских военных : Dumskaya.net 18:03
- Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 украинских защитников - СБУ : ТСН.ua 17:46
- Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных, - Малюк : РБК-Україна 17:31
- Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных - глава СБУ : Українська правда 17:10
- 16:21 21.04.2023 Глава СБУ: одного священника УПЦ (МП) обменяли на 28 украинских военнослужащих : Інтерфакс-Україна 17:01
- 21.04.23 16:22 Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк : Цензор.Нет 16:32