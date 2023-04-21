Компенсация за уничтоженное жилье: с мая стартует тестирование программы "єВідновлення", - Шмыгаль (23)

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- Компенсация за утраченное жилье. В мае начнется тестирование программы "єВідновлення" : РБК-Україна 18:16