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Компенсация за уничтоженное жилье: с мая стартует тестирование программы "єВідновлення", - Шмыгаль

Компенсация за уничтоженное жилье: с мая стартует тестирование программы "єВідновлення", - Шмыгаль (23)

Трибун Луганска 2023.04.21 21:21
сьогодні в 20:00 В Украине с 10 мая 2023 года в приложении "Дія" стартует тестирование программы "єВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих поврежденных в результате войны домов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает "Укринформ". "Начинаем тестирование программы еВідновлення, по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов.
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