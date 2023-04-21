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21 апреля 2023, 20:45 В Украине запретили взимать долги за комуслуги с переселенцев (16)

Українські національні новини 2023.04.21 21:13
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабмин принял постановление о запрете взыскания долгов за комуслуги с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции. Детали Сегодня правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, которое запрещает взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную после 24 февраля 2022 года.
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