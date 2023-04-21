Паспорт надо заслужить: закон об экзаменах на гражданство подписан (18)

Апостроф 2023.04.21 20:30

пятница, 21 апреля 2023, 20:14 В пятницу, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект No7606 о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины. Об этом стало известно из состояния документа на портале Верховной Рады. "Возвращен с подписью от Президента Украины", - говорится на резолюции документа.