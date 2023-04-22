Бахмут и не только: Маляр рассказала, где еще россияне пытались атаковать (7)

Телеграф.com.ua 2023.04.21 13:12

Максим Яценко 21 апреля, 12:44 Маляр рассказала, как идет оборона позиций ВСУ на Донбассе. Фото facebook.com/ganna.maliar, facebook.com/GeneralStaff.ua Бахмут остается самой горячей точкой на фронте российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинских военных из Бахмута, но при этом продолжают атаковать и на других направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.