Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Бахмут и не только: Маляр рассказала, где еще россияне пытались атаковать

Бахмут и не только: Маляр рассказала, где еще россияне пытались атаковать (7)

Телеграф.com.ua 2023.04.21 13:12
Максим Яценко 21 апреля, 12:44 Маляр рассказала, как идет оборона позиций ВСУ на Донбассе. Фото facebook.com/ganna.maliar, facebook.com/GeneralStaff.ua Бахмут остается самой горячей точкой на фронте российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинских военных из Бахмута, но при этом продолжают атаковать и на других направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
БАХМУТ, ГЕНШТАБ, ОККУПАНТ, ПРОТИВНИК, ВРАГ, ЛИМАНСКИЙ, Украина, Россия, Донецк, Херсон, Харьков, Запорожье, Луганск, Чернигов, Сумы
2023.04.22 (7)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023