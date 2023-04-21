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Укргидроэнерго предупреждает о возможной второй волне наводнений

Укргидроэнерго предупреждает о возможной второй волне наводнений (3)

RegioNews 2023.04.21 15:11
21 апреля 2023, 15:09 фото из открытых источников Спад весеннего половодья продолжается, но может быть и вторая волна в конце апреля - начале мая Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, передает RegioNews. По состоянию на 21 апреля, несмотря на спад весеннего половодья, гидроэнергетики продолжают пропуск воды по сбалансированному графику. "По прогнозам синоптиков, в конце апреля - начале мая в Украине ожидаются
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2023.04.22 (3)

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