Укргидроэнерго предупреждает о возможной второй волне наводнений (3)

RegioNews 2023.04.21 15:11
21 апреля 2023, 15:09
фото из открытых источников
Спад весеннего половодья продолжается, но может быть и вторая волна в конце
апреля - начале мая
Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, передает RegioNews.
По состоянию на 21 апреля, несмотря на спад весеннего половодья,
гидроэнергетики продолжают пропуск воды по сбалансированному графику.
"По прогнозам синоптиков, в конце апреля - начале мая в Украине ожидаются
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