Глава Пентагона назвал количество переданных Украине танков и бронемашин (1)

Слово і Діло 2023.04.21 19:11

21 апреля 2023, 18:58 Страны-участники Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") предоставили Украине более 230 танков разных типов и модификаций. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс- служба Пентагона в Twitter. По его словам, поставки позволили сформировать или доукомплектовать в общей сложности девять механизированных бригад. "Наши коллективные усилия существенно повляли на ход войны - всего за