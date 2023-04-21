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Глава Пентагона назвал количество переданных Украине танков и бронемашин

Глава Пентагона назвал количество переданных Украине танков и бронемашин (1)

Слово і Діло 2023.04.21 19:11
21 апреля 2023, 18:58 Страны-участники Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") предоставили Украине более 230 танков разных типов и модификаций. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс- служба Пентагона в Twitter. По его словам, поставки позволили сформировать или доукомплектовать в общей сложности девять механизированных бригад. "Наши коллективные усилия существенно повляли на ход войны - всего за
ОСТИН, ЛЛОЙД, РЕЗНИК, ПЕНТАГОН, УКРАИНА, ОБОРОНА, Резников, Украина, США, Германия, Россия
2023.04.22 (1)

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