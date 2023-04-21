Глава Пентагона назвал количество переданных Украине танков и бронемашин (1)

Слово і Діло 2023.04.21 19:11
21 апреля 2023, 18:58
Страны-участники Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн")
предоставили Украине более 230 танков разных типов и модификаций.
Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-
служба Пентагона в Twitter.
По его словам, поставки позволили сформировать или доукомплектовать в общей
сложности девять механизированных бригад.
"Наши коллективные усилия существенно повляли на ход войны - всего за
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