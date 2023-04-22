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22 апреля 2023 02:14 Россияне в очередной раз запускали по Украине Shahed-136: сообщили количество уничтоженных (13)

Gazeta.ua 2023.04.22 02:43
ВСУ уничтожают вражеские беспилотники. Фото: Милитарный Вечером 21 апреля 2023 года россияне атаковали Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти БПЛА, сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
СИЛА, КОМАНДОВАНИЕ, КАМИКАДЗЕ, ГВАРДИЯ, ВОСТОК, УКРАИНА, Украина, Россия, Брянск
2023.04.22 (13)

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