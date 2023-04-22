22 апреля 2023 02:14 Россияне в очередной раз запускали по Украине Shahed-136: сообщили количество уничтоженных (13)

2023.04.22 (13)2023.04.21 (7) →
- Воздушные силы уничтожили 4 из 5 вражеских дронов : Слово і Діло 03:11
- 22 апреля 2023 02:14 Россияне в очередной раз запускали по Украине Shahed-136: сообщили количество уничтоженных : Gazeta.ua 02:43
- Вечерняя атака: в ВСУ рассказали о сбитых дронах : Bigmir)net Новини 02:38
- Враг вечером атаковал Украину ударными дронами, 4 из 5 сбиты ПВО - ВС ВСУ : FinOboz 02:26
- Воздушные Силы Украины уничтожили на юго-восточном направлении четыре иранских дрона-камикадзе : ТСН.ua 02:16
- Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе: в Воздушных силах рассказали детали : УНИАН 02:13
- 22 апреля 2023, 01:52 Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов : Українські національні новини 02:13
- ПВО уничтожила вечером 4 "Шахеды" : Українська правда 02:09
- Вечерняя атака: в ВСУ рассказали о сбитых дронах : MY.UA 02:08
- 22 апреля, 1:40 ВСУ уничтожили четыре из пяти дронов Shahed-136/131 - Воздушные силы : ICTV Факти 02:06
- Воздушные силы уничтожили четыре из пяти БПЛА, которые атаковали юго-восток Украины : Гордон 02:05
- 01:33 22.04.2023 Враг вечером атаковал Украину ударными дронами, 4 из 5 сбиты ПВО - ВС ВСУ : Інтерфакс-Україна 02:00