22 апреля 2023 02:14 Россияне в очередной раз запускали по Украине Shahed-136: сообщили количество уничтоженных (13)

Gazeta.ua 2023.04.22 02:43

ВСУ уничтожают вражеские беспилотники. Фото: Милитарный Вечером 21 апреля 2023 года россияне атаковали Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти БПЛА, сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.