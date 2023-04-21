Резников - Столтенбергу: надеюсь на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО (1)

ПрессОрг24 2023.04.21 19:43

21 Апр, 16:39 Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на полях заседания в формате "Рамштайн" обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "ряд конкретных проектов" перед саммитом Альянса в Вильнюсе этим летом, и выразил надежду на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО, пишет УНН. Цитата "Отличная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.