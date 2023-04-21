Резников - Столтенбергу: надеюсь на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО (1)

ПрессОрг24 2023.04.21 19:43
21 Апр, 16:39
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на полях заседания в
формате "Рамштайн" обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом
Столтенбергом "ряд конкретных проектов" перед саммитом Альянса в Вильнюсе
этим летом, и выразил надежду на ускорение политических решений по
интеграции Украины в НАТО, пишет УНН.
Цитата
"Отличная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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