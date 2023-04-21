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Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украина готова вернуть еще больше территорий

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украина готова вернуть еще больше территорий (2)

РБК-Україна 2023.04.21 19:16
Пятница 21 апреля 2023 19:05 Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images) Автор: Валерия Полищук Украина готова вернуть еще больше территорий на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских войск. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК- Украина со ссылкой на "Радио Свободная Европа". "Я уверен, что теперь они будут в состоянии освободить еще больше земель", -
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2023.04.22 (2)

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