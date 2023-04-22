Президент Бразилии ответил на приглашение приехать в Украину: отправит спецсоветника (27)

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- Президент Бразилии Лула отреагировал на приглашение посетить Украину: отправляет своего советника : Громадське телебачення 15:36
- Вместо президента Бразилии Лулы да Силвы Украину посетит его помощник : Антикор.com.ua 15:14
- Президент Бразилии ответил на приглашение приехать в Украину: отправит спецсоветника : MY.UA 15:08
- В Бразилии ответили на приглашение в Украину после скандальных заявлений президента : Online.ua 14:57
- Президент Бразилии не рискнул ехать в Украину: отправит помощника : Новини Live 14:54
- Президент Бразилии после скандальных заявлений отреагировал на приглашение посетить Украину: отправит помощника : Obozrevatel 14:46
- Президент Бразилии ответил на приглашение приехать в Украину: отправит спецсоветника : УНИАН 14:43
- Президент Бразилии решил вместо себя отправить в Киев своего помощника - детали : Слово і Діло 14:41
- На фоне скандальных заявлений. Президент Бразилии отреагировал на приглашение посетить Украину, он отправит помощника : New Voice 14:31
- Советник президента Бразилии собирается в Украину после критики заявлений Лулы о войне : ПрессОрг24 13:43
- Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне приезда президента Бразилии : ПрессОрг24 13:43
- Президент Бразилии отреагировал на предложение посетить Украину : Известия в Украине 13:35
- 22.04.23 13:30 Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили в Украину. Он сказал, что отправит помощника : Цензор.Нет 13:32
- Президент Бразилии отреагировал на приглашение в Украину. Отправит своего спецпомощника : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- 22.04.23 12:13 Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- Украину посетит помощник президента Бразилии : Bigmir)net Новини 12:08
- Хотел отдать Крым России: украинцы вышли на протест в Лиссабоне из-за визита президента Бразилии : 24 канал 12:00
- 22 апреля 2023, 11:33 Советник президента Бразилии собирается в Украину после критики заявлений Лулы о войне : Українські національні новини 11:43
- 22 апреля 2023, 10:59 Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне приезда президента Бразилии : Українські національні новини 11:13
- Президент Бразилии отреагировал на предложение посетить Украину : ТСН.ua 10:46
- 22 апреля 2023 09:52 Президент Бразилии отреагировал на приглашение посетить Украину : Gazeta.ua 10:43
- Президент Бразилии ответил на предложение посетить Украину : Главком 10:35
- Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне визита президента Бразилии : УП Європейська правда 10:34
- Вместо президента Бразилии Лулы да Силвы Украину посетит его помощник : Страна.ua 09:16
- Президент Бразилии больше не будет критиковать США и ЕС за поддержку Украины, - СМИ : MY.UA 05:08
- Президент Бразилии больше не будет критиковать США и ЕС за поддержку Украины, - СМИ : Фокус 05:04