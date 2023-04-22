Берлин выгоняет из страны группу российских дипломатов (24)

UA.News 2023.04.22 16:23

UA.NEWS 22 Квітня 2023 15:32 Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. Вероятно, поводом стала их шпионская деятельность. Об этом сообщает российское пропагандистское издание TAСС, ссылаясь на МИД россии. "Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для