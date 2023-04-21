21 апреля 2023, 18:31 В РФ потребовали бомбить Кремль после взрыва в Белгороде: "Где акты возмездия!?" (1)

Диалог.ua 2023.04.21 18:33
Поздним вечером 20 апреля жители Белгорода могли стать жертвой российской
авиабомбы с планируемым модулем.
Вчера после падения авиабомбы в центре Белгорода было уничтожено пол-улицы.
Жители, оказавшиеся недалеко от места происшествия, были шокированы
произошедшим и потребовали от властей обратить внимание на систематические
обстрелы города.
Пропагандисты моментально стали требовать "актов возмездия" и ударов по
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