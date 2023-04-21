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Фокус: Украина

21 апреля 2023, 18:31 В РФ потребовали бомбить Кремль после взрыва в Белгороде: "Где акты возмездия!?"

21 апреля 2023, 18:31 В РФ потребовали бомбить Кремль после взрыва в Белгороде: "Где акты возмездия!?" (1)

Диалог.ua 2023.04.21 18:33
Поздним вечером 20 апреля жители Белгорода могли стать жертвой российской авиабомбы с планируемым модулем. Вчера после падения авиабомбы в центре Белгорода было уничтожено пол-улицы. Жители, оказавшиеся недалеко от места происшествия, были шокированы произошедшим и потребовали от властей обратить внимание на систематические обстрелы города. Пропагандисты моментально стали требовать "актов возмездия" и ударов по
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2023.04.22 (1)

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