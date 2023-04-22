В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз (17)

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- 22.04.2023 в 20:29 Мельник: Украине нужно в 10 раз больше военной помощи для завершения войны в этом году : InfoResist.org 20:30
- Для завершения войны в этом году Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, - МИД : Преступности.нет 20:09
- МИД: Украина может закончить войну уже в этом году - какое условие : ZN,UA 19:46
- Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - Мельник : Новости N 19:38
- Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году : Головне в Україні 19:35
- МИД: Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году : УП Європейська правда 19:34
- Украине нужно в 10 раз больше помощи, чтобы остановить агрессию РФ в этом году, - МИД : РБК-Україна 19:31
- Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах "Рамштайна-11" : Одесский Наблюдатель 19:19
- В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз : ТСН.ua 19:16
- 22.04.23 18:52 Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - МИД : Цензор.Нет 19:02
- Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - МИД : 24 канал 19:00
- Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах "Рамштайна-11" : Odessa Online 18:56
- Нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - Мельник : Новини Live 18:54
- МИД: Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году : Українська правда 18:10
- Португалия предоставит Украине пять бронемашин : ПрессОрг24 13:43
- 22 апреля 2023, 10:49 Португалия предоставит Украине пять бронемашин : Українські національні новини 11:13
- Глава Пентагона назвал число переданных ВСУ танков : MY.UA 08:38