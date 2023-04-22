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В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз

В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз (17)

ТСН.ua 2023.04.22 19:16
Игорь Бережанский 18:40, 22.04.23 По мнению замглавы МИД, это необходимо сделать западным партнерам, если они действительно хотят, чтобы война закончилась уже в этом году. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник считает, что западные партнеры должны увеличить военную помощь Украине в 10 раз. Об этом он написал у себя в Twitter. "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь.
ЛЛОЙД, ОСТИН, УКРАИНА, СОЮЗНИК, ПЕНТАГОН, ОБОРОНА, Мельник, Украина, Россия, США, Германия
2023.04.22 (17)

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