В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз (17)

ТСН.ua 2023.04.22 19:16

Игорь Бережанский 18:40, 22.04.23 По мнению замглавы МИД, это необходимо сделать западным партнерам, если они действительно хотят, чтобы война закончилась уже в этом году. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник считает, что западные партнеры должны увеличить военную помощь Украине в 10 раз. Об этом он написал у себя в Twitter. "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь.