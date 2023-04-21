21.04.23 22:33 Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП. ФОТОрепортаж (1)

Цензор.Нет 2023.04.21 23:02

В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ. В ходе досудебного расследования четверо подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля. Напомним, что на днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском