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21.04.23 22:33 Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП. ФОТОрепортаж

21.04.23 22:33 Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП. ФОТОрепортаж (1)

Цензор.Нет 2023.04.21 23:02
В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ. В ходе досудебного расследования четверо подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля. Напомним, что на днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском
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2023.04.22 (1)

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